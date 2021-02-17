Уряд змінив положення про підготовку і проведення призову

Кабінет Міністрів України схвалив постанову, якою вніс зміни до положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Таке рішення було прийняте на черговому засідання уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні положення приведено до норм діючого законодавства, яким врегульовується виконання громадянами військового обов’язку. Основні зусилля органів військового управління надалі будуть спрямовані на опрацювання пропозицій щодо корінного реформування засад проходження громадянами строкової військової служби з метою забезпечення потреби держави у військово-навченому резерві та поступового переходу Збройних Сил України на комплектування виключно військовослужбовцями за контрактом», - зазначили у Головному управлінні персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

Також там зауважили, що нова редакція положення покращить організацію роботи обласних та районних (міських) призовних комісій з питань вивчення особистих якостей призовників, проведення їх медичного огляду, прийняття відповідно до законодавства рішень про призов громадян на строкову військову службу або надання їм відстрочок (звільнення) від призову. Це допоможе визначити механізм залучення до роботи у складі призовних комісій представників громадських організацій, підприємств та установ. Також ці зміни дадуть можливість уточнити порядок оповіщення призовників про явку до військових комісаріатів та спростити розгляд питання про надання призовними комісіями відстрочок (звільнення) від призову.

Ініціатори змін до положень розраховують на те, що вдасться у тому числі удосконалити організацію роботи збірних пунктів обласних військових під час перебування на них призовників, перед відправленням їх до військових частин, а також упорядкувати роботу з прийняття призовників на військову службу за контрактом та облік призовників, направлених для проходження альтернативної (невійськової) служби.

Як повідомляв Укрінформ, КМУ 20 січня 2021 року ухвалив внесення змін до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Тоді йшлося про визначення порядку організації приписки громадян до призовних дільниць, вивчення особистих якостей і підготовки призовників, проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом та фінансове і матеріальне забезпечення цих заходів.