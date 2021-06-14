Вступна кампанія: прикордонники розповіли про нюанси для абітурієнтів із ТОТ

Прикордонники діють виключно у межах законодавства до осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та прямують на вступ та навчання в заклади освіти на підконтрольну територію, але для цього вимушені перетинати державний кордон України без дотримання встановлених норм.

Такий коментар кореспонденту Укрінформу дали у пресслужбі ДПСУ.

«Прикордонники діють лише у межах діючого законодавства до осіб, які їдуть на вступ чи навчання до підконтрольної території. Якщо визначено, що передбачено адмінпокарання, то ми маємо його застосовувати. Якщо дійсно у особи є документи, і вона може підтвердити, що вона прямує для участі у вступній кампанії на території, підконтрольній України, то вона може бути звільнена від адмінвідповідальності із застосуванням усного попередження», - сказали у пресслужбі. Й водночас зауважили, що таке рішення у будь-якому разі приймає тільки посадова особа, яка перебуває у пункті пропуску.

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У пресслужбі уточнили: якщо особа їде на навчання, то адмінкодекс передбачає, що за малозначимі правопорушення до неї може бути застосовано усне зауваження.

У ДПСУ уточнили, що постановою Кабміну передбачена участь людей із ТОТ у вступних кампаніях, але вона передбачена при перетині ними адмінмежі або лінії розмежування. Але якщо вони потрапляють в Україну через територію РФ, передбачено адмінпокарання. Для змін потрібно, щоб уряд вніс відповідні зміни.

Як повідомлялось, із березня 2020 року угруповання «ЛНР-ДНР», незважаючи на відкриття КПВВ на лінії зіткнення з української сторони, продовжують їх блокувати. В результаті мешканці непідконтрольних територій змушені виїжджати через Росію, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію.

Однак такий проїзд є незаконним, адже громадянин перетинає україно-російський кордон у бік Росії в ділянці, де Україна її не контролює. В'їжджаючи на територію України з Росії, громадяни отримують адмінпокарання за незаконний перетин кордону.

Міністерство освіти і науки звернулося до Державної прикордонної служби з проханням розглянути питання щодо незастосування заходів адміністративного впливу на громадян України, які мають бажання вступити на навчання до закладів фахової передвищої та вищої освіти за програмами «Донбас-Україна» та «Крим-Україна».