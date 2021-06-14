Справи Майдану: суд дав двом ексберкутівцям по три роки тюрми

Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок у справі ексберкутівців Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня щодо подій розгону Майдану 30 листопада 2013 року – їм присудили 3 роки позбавлення волі з забороною обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки.

Як передає Укрінформ, про це інформує ГО «Адвокатська дорадча група» у Фейсбуці.

«Шевченківський суд сьогодні 14 червня 2021 року оголосив вирок у справі беркутівців Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня щодо подій розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Суд визнав їх винними у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинене групою осіб, що супроводжувалось насильством або погрозою застосування насильства (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 365 ККУ) - покарання у 3 роки позбавлення волі з забороною обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що суд також визнав Ейсмонта та Мохоня винними у перешкоджанні мирним зібранням (ч.1 ст. 28 ч.2 ст. 340 ККУ) та службовому підробленні (ч.1 ст 366 ККУ), але звільнив від відбування покарання у зв'язку із закінченням строку давності.

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Окремо суд повністю задовольнив цивільний позов потерпілого Максима Федяя до Ейсмонта, Мохоня, Головного управління Нацполіції в Києві та МВС про відшкодування моральної шкоди у розмірі 400 тисяч гривень

Згідно з вироком суду, Ейсмонт та Мохонь затримали потерпілого Федяя біля стели на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року, і пізніше вони склали проти нього рапорт про адмінправопорушення, куди внесли неправдиві відомості.

Як повідомлялося, прокуратура звинувачувала колишнього командира відділення №1 взводу №1 оперативної роти №3 ПМОП «Беркут» — Володимира Мохоня та екскомандира відділення № 2 взводу № 2 оперативної роти №3 ПМОП «Беркут» Віктора Ейсмонта у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувались діями, які ображають особисту гідність потерпілого.

Їм також інкримінували перешкоджання мирним мітингам, і складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів.

20 травня 2021 року відбувся суд, під час якого колишнім бійцям «Беркуту» вручили новий обвинувальний акт. До кваліфікації злочину прокуратура додала пункт про попередню змову, решта — залишилась без змін.

У справі йдеться про затримання протестувальника Максима Федяя 30 листопада 2013 року. За даними слідства, Ейсмонт та Мохонь затримали потерпілого біля стели на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року. Пізніше вони склали на нього рапорт про адміністративне правопорушення, куди внесли неправдиві факти. У подальшому це підтвердив апеляційний суд, який скасував покарання для Федяя.

Фото: Адвокатська дорадча група/ФБ