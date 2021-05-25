Справи Майдану: про підозру повідомили колишньому ДАЇшнику

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому інспектору ДАІ у справах Майдану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру колишньому інспектору сектору організації дорожнього руху одного з відділів ДАІ Головного управління МВС України в м. Києві у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, а також у складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (ст. 340, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, колишній правоохоронець 14 січня 2014 року склав протокол стосовно особи про нібито вчинення адміправопорушення щодо невиконання водієм вимоги про зупинку під час автопробігу 29 грудня 2013 року від вул. Хрещатик до резиденції колишнього Президента України в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

У подальшому на підставі цього протоколу суд притягнув особу до адміністративної відповідальності та позбавив права керування транспортним засобом.

Водночас, слідством встановлено, що притягнутий до відповідальності не брав участі в автопробігу та взагалі не мав водійського посвідчення, про що було відомо правоохоронцю на момент складання протоколу.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня ДБР завершило досудове розслідування щодо трьох ексспівробітників МВС про сприяння в озброєнні правоохоронців російськими гранатами у рамках розслідування справ Майдану.