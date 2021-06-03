ДБР оголосило підозру чинному копу за перешкоджання журналістам під час Майдану

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру чинному співробітнику Національної поліції за перешкоджання журналістській діяльності під час Майдану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Колишньому старшому інспектору з особливих доручень відділу організації служби управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м. Києві, а нині співробітнику Національної поліції інкримінують умисне, на виконання явно злочинного наказу, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 18 лютого 2014 року підозрюваний, перебуваючи в центральній частині Києва та діючи спільно зі співробітниками міліції особливого призначення «Беркут», перешкоджав проведенню зібрань громадян, а також незаконно затримав кореспондента та оператора «5 каналу», застосовувавши насильство. В результаті таких протиправних дій правоохоронця тележурналістам були спричинені тілесні ушкодження, пошкоджені відеокамера та інше професійне обладнання.

Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про відсторонення підозрюваного від посади та застосування запобіжного заходу.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня ДБР завершило досудове розслідування щодо трьох ексспівробітників МВС про сприяння в озброєнні правоохоронців російськими гранатами у рамках розслідування справ Майдану.