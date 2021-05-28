У Харкові поліцейський за $5 тисяч «продавав» посаду у ДБР

У Харкові затримали поліцейського, який за 5 тис. доларів «продавав» посаду у Державному бюро розслідувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, працівник одного із відділень Харківського районного управління поліції запевнив жителя Харкова, що начебто має зв’язки у конкурсній комісії ДБР. «Він пообіцяв посприяти у працевлаштуванні до одного із підрозділів Теруправління ДБР у Полтаві. За свої «послуги» правоохоронець просив 5 тис. доларів», - ідеться в повідомленні.

27 травня під час передачі першої частини хабара у розмірі 2,5 тис. доларів поліцейського затримали.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня у Полтавській області затримали колишнього правоохоронця, який за 200 тис. доларів обіцяв допомогти у працевлаштуванні на керівну посаду до Північно-Східного міжрегіонального головного управління Державної інспекції містобудування України.