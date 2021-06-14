ЗНО з географії стартує 15 червня: що треба знати про тестування

В Україні 15 червня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з географії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

"15 червня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з географії. Понад 175 тисяч осіб у 743 пунктах тестування протягом 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи з географії. Тест налічує 54 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 90 балів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, 24 травня відбулося ЗНО з іспанської, німецької, французької мов, 25 травня - тестування з англійської мови, 28 травня - тестування з математики, 1 червня - з української мови та української мови і літератури, 4 червня - з історії України; 7 червня - з фізики, 10 червня - з біології.