В Україні виявили 420 нових випадків коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
"14 червня 2021 року в Україні зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 32 дитини та 2 медпрацівники", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу госпіталізовано – 464 особи; летальних випадків – 13;
одужало – 3 328 осіб;
За добу протестовано: методом ПЛР – 11 638 осіб,
методом ІФА – 1 589 осіб, експрес-тестами – 4 629 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 223 978 осіб; одужало – 2 130 665 осіб;
летальних випадків – 51 692;
проведено ПЛР-тестувань – 10 516 186.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях", - додали в МОЗ.