В Україні виявили 420 нових випадків коронавірусу

В Україні протягом минулої доби, 13 червня, виявили 420 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"14 червня 2021 року в Україні зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 32 дитини та 2 медпрацівники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу госпіталізовано – 464 особи; летальних випадків – 13;

одужало – 3 328 осіб;

За добу протестовано: методом ПЛР – 11 638 осіб,

методом ІФА – 1 589 осіб, експрес-тестами – 4 629 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 223 978 осіб; одужало – 2 130 665 осіб;

летальних випадків – 51 692;

проведено ПЛР-тестувань – 10 516 186.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях", - додали в МОЗ.