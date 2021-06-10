Окружний адмінсуд закрив справу проти платних камер у СІЗО

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву Міністерства юстиції про закриття провадження у справі про визнання протиправним наказу Мін'юсту щодо запровадження експериментального проєкту з надання платних послуг в слідчих ізоляторах.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць, яку цитує пресслужба Мін’юсту у Фейсбуці.

«Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив заяву Міністерства юстиції України про закриття провадження у справі 640/4083/21. Справа була відкрита за позовом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Міністерства юстиції України, за участю Офісу Генерального прокурора про визнання протиправним та нечинним наказу МЮУ 1587/5 від 06.05.2020 про платні камери», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, суд також ухвалив, що цей спір не підлягає розгляду в судах (у тому числі цивільних і господарських) та повторне звернення до адміністративного суду про той самий предмет не допускається.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

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Деякі юристи та правозахисники назвали створення платних камер у СІЗО дискримінацією ув’язнених.

У лютому 2021 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом, яким просила визнати протиправним наказ Міністерства юстиції щодо провадження експериментального проєкту з надання платних послуг в слідчих ізоляторах.