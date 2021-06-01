ОАСК відкрив провадження за позовом Греня щодо його звільнення з ЦВК

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом Віталія Греня, який просить визнати протиправним внесення Президенту подання про його звільнення з посади члена ЦВК.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Віталія Греня, який просить ОАСК визнати протиправними дії заступника голови ЦВК щодо внесення Президентові України подання, датоване 7 травня 2021 року, про дострокове припинення повноважень шляхом його звільнення з посади члена ЦВК", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вказаний позов суд розглядатиме за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи. Водночас повідомляється, що суд ухвалив залучити як третю особу без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Центральну виборчу комісію.

В ОАСК нагадують, що позивач також просить суд зобов’язати заступника голови ЦВК Віталія Плукаря письмово поінформувати Президента України про відсутність підстав для дострокового припинення повноважень шляхом звільнення Віталія Греня з посади члена Центральної виборчої комісії.

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Тим часом заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура повідомив, що 2 червня комітет розгляне подання Президента щодо звільнення Віталія Греня з посади члена ЦВК.

“У середу (02.06.2021) Комітет організації держвлади ВР розгляне питання подання Президента про звільнення члена Центральної виборчої комісії Віталія Греня”, - написав Качура у Телеграмі.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що до ОП надійшло подання від голови ЦВК Олега Діденка про звільнення Віталія Греня.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 жовтня 2019 року призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Його затверджують на сім років. До Центрвиборчкому входить 17 членів.