В Україні за добу - 1 785 випадків коронавірусу

В Україні минулої доби зареєстровано 1785 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Телеграмі, передає Укрінформ.

"10 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1785 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 77 дітей та 73 медпрацівники", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, минулої доби госпіталізовано 741 інфіковану особу, водночас одужало 6513 людей. Зареєстровано також 97️ летальних випадків.

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 за добу зареєстровано у Києві (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях, зазначили у МОЗ.

Загалом в Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіло 2 219 824 особи, з них одужали 2 115 197 осіб, померло 51 507 людей.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Телеграмі, в Україні минулої доби щеплення проти коронавірусу отримали 55 573 людини.

"Одну дозу (вакцини - ред.) отримали 36 498 людей, повністю імунізовані 19 075 людей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вакцинація здійснювалася 516 мобільними бригадами та у 616 пунктах щеплення.

За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні отримали першу дозу вакцини 1 364 566 осіб, повністю імунізовані (отримали обидві дози препарату) 180 453 особи, двоє з яких отримали одну дозу за кордоном. Загалом проведено 1 545 019 щеплень.

Станом на 10 червня до листа очікування вакцинації записались 666 470 людей, зазначили у МОЗ.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 175 181 016 випадків COVID-19, зокрема 3 777 167 летальних, одужали 158 698 660 осіб.