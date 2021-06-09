Поліцейським, які ловлять «злодіїв у законі», надали держохорону – депутат

У зв'язку з активною боротьбою з криміналітетом і «злодіями в законі» правоохоронцям та їх сім'ям надходять погрози.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський у середу, 9 червня, у програмі «Право на право» телеканалу «Дом», передає Укрінформ.

«Зараз керівникам тих служб в поліції, які займалися і продовжують займатися розробкою цього процесу (боротьбою зі «злодіями в законі» - ред.), виділена державна охорона, їх сім'ям загрожує небезпека. Реально надходить маса погроз», - сказав Монастирський.

Він констатував, що боротьба з кримінальними авторитетами - це масштабна робота, але на першому етапі було «дуже важливо знешкодити саме ватажків».

Монастирський нагадав, що тільки торік Верховній Раді вдалося ухвалити закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, були введені поняття «злодій в законі», «сходка» та інші. У колишні скликання Ради схвалення такого закону, за словами депутата, було неможливим, зокрема, через зв'язок політиків з криміналом.

«На жаль, дуже часто «злодії в законі» ставали політиками або контролювали політиків. І це серйозне питання - що не могли прийняти такі закони ні в одному з минулих парламентів, бо дуже часто великі групи депутатів були лояльні до того чи іншого «злодію в законі», - підкреслив голова комітету ВР.

При цьому з 2014 року в Україні спостерігалася нова тенденція - засилля криміналітету з російським корінням. До цієї ситуації, за словами Монастирського, доклали руку спецслужби Кремля.

«Завдяки ФСБ Росії багато «злодіїв у законі» спеціально закидалися, делегувалися до України, щоб дестабілізувати ситуацію», - повідомив він.

Монастирський підкреслив, що всього пару років тому Україна була одним з топмісць для «злодіїв в законі», сьогодні ж ситуація в корені змінилася.

«Сьогодні «злодії в законі» їдуть до інших країн, Туреччина - одна з найбільш популярних. Але буквально два роки тому найпопулярнішою країною Європи була Україна, куди їхали «злодії в законі», - зазначив Монастирський.

За його словами, у Раді продовжують працювати над удосконаленням законодавства проти криміналітету. Одне з питань - протидія криміналу в місцях позбавлення волі, бо нерідко «злодії в законі» все ж поширюють свій вплив навіть з в'язниць. Спільно з кримінально-виконавчою службою фахівці зараз опрацьовують контрзаходи.

«Повинні бути окремі зони або блоки в чинних зонах для «злодіїв в законі». Вони повинні бути ізольовані від всіх інших. Якщо вони знаходяться в загальному середовищі, то не буде припинено злочинний вплив, який вони мають», - переконаний Монастирський.