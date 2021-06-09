Українські військові повернулися з Афганістану, де допомагали місії НАТО

Особовий склад українського національного персоналу Місії НАТО в Афганістані «Рішуча Підтримка» повернувся в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Український національний персонал у Місії НАТО в Афганістані «Рішуча Підтримка» повернувся на Батьківщину / Фото: mil.gov.ua

«Увесь особовий склад українського національного персоналу Місії НАТО в Афганістані «Рішуча Підтримка» повернувся в Україну у період з 1 по 5 червня 2021 року рейсом літака Повітряних сил ЗС України Іл-76МД», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, планове повернення відбулося відповідно до рішення сторони НАТО щодо завершення діяльності Місії, яке було ухвалене 14 квітня 2021 за результатами проведення засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони держав-контрибуторів Місії.

До складу Тренувально-дорадчої Місії НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан входив 21 військовослужбовець Збройних Сил України.

За інформацією пресслужби, основними завданнями українського національного персоналу були: виконання обов’язків на посадах штабних офіцерів у Штабі Місії РП-А; ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості; виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів; чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо.

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Отриманий досвід під час виконання завдань Місії НАТО «Рішуча підтримка» українські військовослужбовці застосовуватимуть на Батьківщині. Зокрема, виконуючи завдання за призначенням з протидії збройній агресії РФ в районі проведення операції Об’єднаних сил, зазначили в оборонному відомстві.

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Тренувально-дорадча Місія НАТО «Рішуча підтримка» (Resolute Support Mission) в Ісламській Республіці Афганістан розпочала діяльність 1 січня 2015 року у рамках реалізації рішень саміту Альянсу в Чикаго (травень 2012 року) щодо надання уряду Афганістану подальшої допомоги у розвитку Афганських національних сил безпеки і оборони. Місія НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані офіційно замінила іншу операцію Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF), чия діяльність була завершена 28 грудня 2014 року