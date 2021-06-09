Розстріли на Майдані: суд вивчив допити Парубія, Замани і Лукаш

Печерський райсуд Києва 15 червня продовжить розгляд клопотання про надання дозволу на здійснення заочного слідства у справі щодо організації розстрілів активістів Євромайдану проти колишнього президента Віктора Януковича.

Про це заявила слідча суддя Тетяна Ільєва, передає кореспондент Укрінформу.

«Найближча дата (наступного судового – ред.) засідання у нас уже визначена», - уточнила Ільєва.

За даними прокурора Дениса Іванова, ще одне судове засідання у цій справі, окрім того, яке пройшло у середу, має відбутися 15 червня.

Під час сьогоднішнього засідання суд дослідив частину матеріалів клопотання, поданого прокурорами, серед яких копії протоколів допитів низки свідків, зокрема, ексголови Верховної Ради Андрія Парубія, колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Замани, ексміністра юстиції Олени Лукаш та інших, копії низки ухвал Печерського райсуду Києва, копія протоколу одного з обшуків.

Читайте також: Суд дослідив низку аудіозаписів у справі про розстріли на Майдані

Також суд дослідив копії низки наказів МВС України, копії висновків експертів за результатами проведення низки експертиз, копію клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, низку публікацій у ЗМІ, на сайті МВС, постанову ВР про тимчасове виконання обов’язків міністра внутрішніх справ Арсеном Аваковим від 2014 року.

Серед досліджених на засіданні матеріалів клопотання - постанова ВР про висловлення недовіри генпрокурору Віктору Пшонці, стенограма допиту Януковича у судовому засіданні Святошинському райсуду Києва у 2016 році, копії клопотань адвокатів Януковича та інші.

Як повідомлялося, 23 грудня минулого року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка у цій справі.