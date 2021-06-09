Кабмін схвалив концепцію житлової соцпрограми для захисників України
Таке рішення ухвалили на черговому засіданні уряду 9 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Метою проєкту акту є створення умов для реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а саме: осіб, які брали участь в антитерористичній операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях , членів сімей захисників України, які загинули (пропали безвісти) або померли, з урахуванням обгрунтованих потреб і можливостей зазначених категорій осіб, а також територіальних громад та держави”, - йдеться у пояснювальній записці до документа.
Зазначається, що кількість ветеранів війни та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов за останні 9 місяців зросла майже на 2 тис. осіб. Причиною такої черги є застарілі підходи до вирішення питання забезпечення житлом, обмеженість фінансових ресурсів захисників України та членів їх сімей.
Міністерство у справах ветеранів визначено державним замовником програми.
Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України працює над створенням онлайн платформи G2VEI для надання інформаційної державної сервісної підтримки ветеранському бізнесу та розбудови ветеранського бізнес-нетворкінгу.