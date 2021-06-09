Кабмін схвалив концепцію житлової соцпрограми для захисників України

Кабінет Міністрів затвердив проєкт розпорядження про схвалення концепції державної цільової соціальної програми забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на період до 2025 року.

Таке рішення ухвалили на черговому засіданні уряду 9 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Метою проєкту акту є створення умов для реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а саме: осіб, які брали участь в антитерористичній операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях , членів сімей захисників України, які загинули (пропали безвісти) або померли, з урахуванням обгрунтованих потреб і можливостей зазначених категорій осіб, а також територіальних громад та держави”, - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Зазначається, що кількість ветеранів війни та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов за останні 9 місяців зросла майже на 2 тис. осіб. Причиною такої черги є застарілі підходи до вирішення питання забезпечення житлом, обмеженість фінансових ресурсів захисників України та членів їх сімей.

Міністерство у справах ветеранів визначено державним замовником програми.

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Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України працює над створенням онлайн платформи G2VEI для надання інформаційної державної сервісної підтримки ветеранському бізнесу та розбудови ветеранського бізнес-нетворкінгу.