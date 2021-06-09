До рейтингу найкращих вишів світу вперше увійшли вісім українських закладів

До рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022 року увійшло вісім українських вищих навчальних закладів — найбільша кількість за всю історію рейтингу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані вісімнадцятого випуску глобального рейтингу університетів QS World University Rankings.

Шість з вишів зберегли свої позиції у топі, це: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (601−650 місце), Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут (651−700 місце), Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (701−750 місце), Сумський державний університет (701−750 місце), Національний університет Львівська політехніка (801−1000 місце), Національний університет Києво-Могилянська академія (1001−1200).

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Вперше увійшов до рейтингу Львівський національний університет імені Івана Франка (1001−1200), а Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна погіршив свої попередні позиції та вийшов з ТОП-500, зайнявши місце у діапазоні 510−520.

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Згідно зі світовим оглядом рейтингу, вже десятий рік поспіль найкращим університетом вважається Массачусетський технологічний інститут (США). На другому місці — Оксфордський університет у Великій Британії, а третю сходинку розділяють американський університет Стенфорду та британський Кембрідж. Гарвардський університет вийшов з трійки лідерів та наразі займає п’яту позицію у світовому рейтингу.