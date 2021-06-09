До рейтингу найкращих вишів світу вперше увійшли вісім українських закладів

До рейтингу найкращих вишів світу вперше увійшли вісім українських закладів

Укрінформ
До рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022 року увійшло вісім українських вищих навчальних закладів — найбільша кількість за всю історію рейтингу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані вісімнадцятого випуску глобального рейтингу університетів QS World University Rankings.

Шість з вишів зберегли свої позиції у топі, це: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (601−650 місце), Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут (651−700 місце), Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (701−750 місце), Сумський державний університет (701−750 місце), Національний університет Львівська політехніка (801−1000 місце), Національний університет Києво-Могилянська академія (1001−1200).

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Вперше увійшов до рейтингу Львівський національний університет імені Івана Франка (1001−1200), а Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна погіршив свої попередні позиції та вийшов з ТОП-500, зайнявши місце у діапазоні 510−520.

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Згідно зі світовим оглядом рейтингу, вже десятий рік поспіль найкращим університетом вважається Массачусетський технологічний інститут (США). На другому місці — Оксфордський університет у Великій Британії, а третю сходинку розділяють американський університет Стенфорду та британський Кембрідж. Гарвардський університет вийшов з трійки лідерів та наразі займає п’яту позицію у світовому рейтингу.

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