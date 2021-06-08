Справа Шеремета: суд вивчив дані телефонів обвинувачених

Шевченківський районний суд міста Києва продовжить розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо обвинувачених Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь 15 червня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Суд відкладає судове засідання до 11:00 15 червня”, - оголосила головуюча суддя Оксана Голуб.

На сьогоднішньому засіданні суд дослідив дані мобільних телефонів, які, за словами прокурора, належали трьом обвинуваченим, цивільному чоловіку Кузьменко - Петрові Кияну та іншим особам, вивчив з'єднання за цими номерами у різні проміжки часу.

Суд також дослідив протоколи щодо тимчасово доступу до речей і документів, протоколи оглядів речей і документів, доручення щодо аналізу соцмереж з метою виявлення фото Дугарь, Кузьменко і Антоненко за 2016-2017 роки для з'ясування наявності у них предметів одягу, фіксованих на особах на місці вчинення злочину, протокол огляду однієї зі сторінок Антоненка у соцмережах, інші матеріали справи.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецзагону Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення у Києві.