Працюючим пенсіонерам зробили перерахунок виплат за три місяці

Внаслідок перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, збільшені виплати отримають 313 тисяч пенсіонерів.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

“Органами Пенсійного фонду України проведено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перерахунок проведений з 1 квітня після отримання даних із Державної податкової служби про суми нарахованих та сплачених страхових внесків за 1 квартал 2021 року.

“Відповідно, у червні пенсіонери отримають як підвищену суму пенсії, так і доплату за квітень та травень”, - наголошують у Мінсоцполітики.

Як уточнюється, перерахунок проведено особам, у яких після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менше як 24 місяці та вони в цей час працювали.

Зазначається, що при обчисленні нового розміру пенсії також враховували страховий стаж, набутий за цей період, а для пенсіонерів, які набули не менш як 24 місяці страхового стажу та мали більшу заробітну плату – пенсію обчислили з урахуванням збільшеної заробітної плати.

“Всього збільшено пенсії у 313 тис. пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 193,32 грн. Перерахунок пенсій здійснено автоматично, без звернення пенсіонерів до Пенсійного фонду”, - інформують у міністерстві.

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Як повідомлялося, частиною четвертою статті 42 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено щорічний перерахунок пенсії з 1 квітня особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та набули необхідний страховий стаж.