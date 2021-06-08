Отримані через єМалятко свідоцтва про народження почали доставляти поштою

Укрпошта почала доставку свідоцтв про народження дитини, отримане через сервіс єМалятко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що отримати свідоцтво про народження можна взагалі без відвідування жодних установ, а в поштовому відділенні або ж кур’єром додому. Вартість 46 і 66 грн відповідно. Оплата здійснюється при отриманні замовлення. Терміни доставки — до 2-х днів у межах області та до 3 днів у межах України з моменту оформлення свідоцтва у відділі Державної реєстрації актів цивільного стану.

“У жовтні минулого року ми запустили комплексну послугу єМалятко і нею скористалися понад 125 тисяч українців. Сьогодні разом з партнерами запускаємо першу в історії України доставку державних документів і робимо послуги для батьків ще зручнішими. Відтепер не потрібно стояти в чергах, ходити по держустановах, кур’єр доставить свідоцтво про народження одразу до дверей”, — заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте також: Сервісом єМалятко скористалися понад 100 тисяч родин

Сервіс єМалятко — це 9 послуг за однією заявою для новонароджених дітей. Серед основних — реєстрація дитини, оформлення допомоги при народженні, допомоги на дітей із багатодітних родин тощо. Отримання послуг за однією заявою, стверджують у міністерстві, позбавляє громадян відвідування 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин на ці відвідини та оформлення.

Як повідомляв Укрінформ, під час Diia Summit Spring 2021 послуга єМалятко була запущена для жителів тимчасово окупованих територій.

Фото: Укрпошта