Перейменування УПЦ МП: Ткаченко вважає, що питання мають вирішити суди

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що процес діалогу між церквами відбувається.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Ткаченко сказав під час пресконференції, коментуючи можливе перейменування Української православної церкви (Московського патріархату).

"Питання, на скільки я знаю, знаходиться в судах. Впливати на рішення суду... цього робити не варто. Для мене особливо важливо, коли ми ведемо діалог із очільниками церков, збереження тої толерантної ситуації, яка на сьогоднішній момент склалася. Будь-які драматичні рухи в цьому питанні, так само як і в питанні мови, вони здатні сколихнути суспільство і викликати ті чи інші хвилі підтримки чи протестів з тої чи іншої сторони", - сказав Ткаченко.

Він підкреслив, що на сьогодні процес діалогу між церквами відбувається.

"На сьогоднішній день для мене важливо, що цей процес діалогу між церквами відбувається, він часом, особливо коли мова йде про УПЦ - непростий, але тим не менше спокій і релігійну злагоду ми зберігаємо. Для мене це не важливіше, ніж те що може статися в результаті рішень суду", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховний Суд раніше уперше прийняв рішення про законність виходу релігійної громади села Сутківці на Хмельниччині з юрисдикції Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) та входження до Православної церкви України (ПЦУ).