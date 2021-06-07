Скільки та як п’ють алкоголь українці

Третина громадян України (35%) взагалі не вживають спиртні напої, 22% вживають їх не більше кількох разів на рік і ще стільки ж – не частіше кількох разів на місяць, водночас часто вживають алкоголь (від кількох разів на тиждень) 9% українців.

Як передає Укрінформ з посиланням на повідомлення Українського інституту майбутнього (UIF) у Фейсбуці, про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного UIF спільно з New Image Marketing Group.

"Третина громадян України (35%) взагалі не вживають спиртні напої. Також під час опитування кожен п’ятий (22%) заявив, що вживає їх дуже рідко – не більше кількох разів на рік і ще стільки ж відповіли, що не частіше кількох разів на місяць. Про часте вживання алкоголю – від кількох разів на тиждень – розповіли 9% респондентів", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповіді чоловіків та жінок щодо вживання алкоголю доволі помітно відрізняються. Серед жінок більша частка тих, хто ніколи не вживає алкоголь – 43% до 26% чоловіків. Тоді як чоловіки вдвічі частіше вживають спиртні напої хоча б раз на тиждень (16% до 8%) та вшестеро частіше вживають алкоголь по кілька разів на тиждень (13% до 2%). Найбільша частка тих, хто дотримується тверезості, серед старшого покоління (46%), а найменша – серед представників групи 33-45 років (28%).

За регіональною ознакою немає істотних відмінностей між відповідями респондентів щодо вживання алкоголю.

Крім того, абсолютна абсолютна більшість (82%) громадян заявила, що локдауни ніяк не вплинули на їхнє вживання або невживання алкоголю. Лише 6% відповіли, що стали вживати більше і ще 10% – навпаки, заявили, що стали менше вживати.

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Опитування проводилося методом face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті з використанням власного програмного забезпечення 15–24 травня 2021 року. Обсяг вибірки: 2400 респондентів віком від 18 років і старше. Опитування проводилося на території України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим). Статистична похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 2,05%.