Частка нелегального ринку тютюну зараз є найвищою за всю історію України - Гетманцев

На сьогодні доля нелегального ринку тютюну є найвищою за всю історію України.

Про це в коментарі Укрінформу заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").

"Власне, ненадходження від податку з тютюнових виробів на рік, за висновками експертів, складає 12 млрд грн тільки від тютюну. На жаль, на сьогодні у нас доля нелегального ринку тютюну є найвищою за всю історію України. Навіть за Януковича було менше 10%, сьогодні у нас близько 13%", - сказав Гетманцев.

За словами депутата, це свідчить про бездіяльність правоохоронних органів.

"Порушення є очевидними, правоохоронці очевидно не вчиняють жодних заходів для попередження. Це свідчить про те, що або вони є некомпетентними, або вони умисно покривають нелегальний бізнес. І в першому, і в другому випадку це величезні збитки для державного бюджету і підстави для відповідних кадрових висновків", - сказав Гетманцев.

Він зазначив, що члени комітету напередодні підготували багато матеріалів, що свідчать про порушення в цій сфері, зокрема, фото точок в центрі Києва, які продають нелегальні тютюнові вироби за ціною нижче, ніж вона навіть теоретично може бути відповідно до чинного законодавства і зважаючи на обсяг акцизу.

Гетманцев розповів, що на це засідання комітету не прийшли запрошені представники Державної фіскальної служби. У зв'язку з цим члени комітету звернулися до Прем'єр-міністра з вимогою вжити відповідні дисциплінарні заходи.

Укрінформ звернувся за коментарем до Державної фіскальної служби.

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Гетманцев зазначив, що за наслідками розгляду питання комітет ухвалить відповідне рішення.

"Буде рішення комітету за наслідками цього розгляду, де будуть відображені всі наші висновки, а також доведені конкретні заходи, які, як ми вважаємо, повинні бути реалізовані в межах боротьби з нелегальним тютюном. Ми візьмемо це рішення на контроль", - зауважив він.

Депутат додав, що такі ж рішення депутати ухвалювали у питаннях нелегального палива та алкоголю.

За словами Гетманцева, загалом по підакцизній продукції до бюджету не надходить 30-40 млрд грн.