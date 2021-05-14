Гетманцев пояснив запровадження граничних націнок на пальне

З метою запобіганню необґрунтованому зростанню цін в роздрібних мережах уряд запровадив граничні торговельні надбавки на паливо.

Як передає Укрінформ, про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написам у Телеграм-каналі.

"15,4%. На стільки з початку року збільшилась середня ціна на бензин А-95 (Держстат). Саме з метою запобігання необґрунтованому зростанню цін на пальне в роздрібних мережах урядом запроваджені граничні торговельні надбавки на паливо", - написав Гетманцев.

Він додав, що цей крок вимушений і тимчасовий, лише на період карантину.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 травня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою запровадив граничні торговельні надбавки (націнки) на паливо на період дії карантину. Продавці палива повинні враховувати цю надбавку під час встановлення роздрібної ціни на пальне, що реалізується через мережу АЗС.