Смачна дієта: ТОП-5 літніх ягід для схуднення

Сезонні фрукти та ягоди — справжній порятунок для бажаючих схуднути. Вчені назвали п’ять кращих ягід для схуднення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на НВ Life.

“Існує дивна думка, що ви повинні морити себе голодом, щоб схуднути, хоча насправді все навпаки. Вживання корисних жирів, клітковини, поживних речовин, вітамінів і мінералів може допомогти вашому організму скинути вагу”, - йдеться у публікації.

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Зокрема, на думку дієтологів, ці літні ягоди сприяють схудненню, як ніякі інші. І на те є ряд причин.

1. Полуниця

Дослідження показали, що полуниця знижує рівень цукру в крові і рівень інсуліну після їжі. Вчені вважають, що ключовий антиоксидант полуниці блокує активність ферменту, відповідального за розщеплення крохмалю на простий цукор. Це означає, що в кровотік потрапляє менше простих цукрів, що знижує рівень цукру в крові і інсулінову відповідь. Це і є ключ до зниження ваги, тому що інсулін переносить надлишок цукру в жирові клітини.

2. Малина

Малина містить натуральну фенольну речовину кетон, яка має жироспалюючий ефект. Дослідження показали, що кетон малини здатний запобігти збільшенню загального, а також вісцерального (внутрішнього) жиру.

3. Чорниця

За результатами досліджень, поліфеноли, що містяться в чорниці, уповільнюють процес утворення жирової тканини: ягоди перешкоджають формуванню нових жирових клітин шляхом зміни ліпідного обміну.

4. Ожина

Завдяки тому, що в ожині містяться антиоксиданти, вітаміни А, С, В, безліч мінералів і клітковини, вона відмінно допомагає при схудненні. Ожина малокалорійна, але при цьому дарує відчуття ситості.

5. Суниця

Лісова суниця допомагає налагодити процес травлення, покращує відтік жовчі, виводить зайву воду. Вона сприяє прискоренню обміну речовин в організмі, а завдяки високому вмісту клітковини суниця добре насичує і очищає кишечник.

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Вчені дійшли висновку, що натурально солодка полуниця, чорниця, малина і ожина багаті на пектин - різновид розчинної клітковини, яка сприяє відчуттю ситості. Він також може допомогти знизити рівень холестерину і поліпшити інсулінорезистентність.

Рекомендують додавати літні ягоди у вівсянку, йогурт, смузі і салати в якості корисного і ароматного доповнення - це оздоровить організм і допоможе схуднути.