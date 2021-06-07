Смачна дієта: ТОП-5 літніх ягід для схуднення
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на НВ Life.
“Існує дивна думка, що ви повинні морити себе голодом, щоб схуднути, хоча насправді все навпаки. Вживання корисних жирів, клітковини, поживних речовин, вітамінів і мінералів може допомогти вашому організму скинути вагу”, - йдеться у публікації.
Зокрема, на думку дієтологів, ці літні ягоди сприяють схудненню, як ніякі інші. І на те є ряд причин.
1. Полуниця
Дослідження показали, що полуниця знижує рівень цукру в крові і рівень інсуліну після їжі. Вчені вважають, що ключовий антиоксидант полуниці блокує активність ферменту, відповідального за розщеплення крохмалю на простий цукор. Це означає, що в кровотік потрапляє менше простих цукрів, що знижує рівень цукру в крові і інсулінову відповідь. Це і є ключ до зниження ваги, тому що інсулін переносить надлишок цукру в жирові клітини.
2. Малина
Малина містить натуральну фенольну речовину кетон, яка має жироспалюючий ефект. Дослідження показали, що кетон малини здатний запобігти збільшенню загального, а також вісцерального (внутрішнього) жиру.
3. Чорниця
За результатами досліджень, поліфеноли, що містяться в чорниці, уповільнюють процес утворення жирової тканини: ягоди перешкоджають формуванню нових жирових клітин шляхом зміни ліпідного обміну.
4. Ожина
Завдяки тому, що в ожині містяться антиоксиданти, вітаміни А, С, В, безліч мінералів і клітковини, вона відмінно допомагає при схудненні. Ожина малокалорійна, але при цьому дарує відчуття ситості.
5. Суниця
Вчені дійшли висновку, що натурально солодка полуниця, чорниця, малина і ожина багаті на пектин - різновид розчинної клітковини, яка сприяє відчуттю ситості. Він також може допомогти знизити рівень холестерину і поліпшити інсулінорезистентність.
Рекомендують додавати літні ягоди у вівсянку, йогурт, смузі і салати в якості корисного і ароматного доповнення - це оздоровить організм і допоможе схуднути.