Вирішення проблем екології таке ж нагальне, як і подолання пандемії – координаторка ООН

Кліматичний саміт ООН у Глазго має спонукати Україну рухатися у бік збільшення свого внеску щодо протидії глобальним кліматичним змінам у рамках Паризької угоди.

Про це заявила координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані у виступі на форумі «Україна 30. Екологія», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вона зазначила, що руйнівні наслідки масштабних повеней на заході України засвідчили, що кліматичні зміни напряму впливають на життя простих українців. У цьому контексті Лубрані акцентувала, що вирішення екологічних проблем і перехід на відновлювальні джерела енергії такі ж нагальні питання, як і подолання пандемії COVID-19.

«Проти кліматичних змін немає вакцини. Мені здається, що Паризька угода є дуже хорошою вихідною платформою для формування Національно визначеного внеску з боку України. Я сподіваюся, що завдяки досвіду, про який ми почуємо у Глазго, буде рух до того, щоб зробити більше», - сказала Лубрані.

Координаторка ООН зауважила, що у цьому сенсі перед Україною стоять складні завдання, але «настав час усе це робити».

«ООН має величезний досвід у сільському господарстві, переході на відновлювальні джерела енергії, і ми готові працювати ще більше, щоб допомогти українському уряду і українському народу», - запевнила Лубрані.

Як повідомляв Укрінформ, Україна на кліматичному саміті ООН у Глазго восени цього року представить свій другий Національно визначений внесок до Паризької угоди.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 16 березня під час наради з обговорення підготовки другого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди наголосив, що затвердження внеску стане кроком, що наблизить Україну до Європейського зеленого курсу та до виконання положень Угоди про асоціацію з ЄС.