Перехідна модель впровадження е-лікарняних працюватиме до 31 серпня – Ляшко

В Україні до 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження електронних лікарняних.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Повний перехід усіх медичних закладів країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 1 вересня 2021 року. До 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних», - написав міністр.

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Він пояснив, що з червня по серпень медичні заклади і формуватимуть медичні висновки про тимчасову непрацездатність, і видаватимуть паперові листки непрацездатності.

«Рішення про вид документа, який видається пацієнту для підтвердження його факту тимчасової непрацездатності прийматиме лікар, відповідно до вимог МОЗ», - зауважив Ляшко.

За його словами, відповідний наказ про «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» вже підписаний та пройшов експертизу Мін'юсту.

«Звісно, що запроваджені зміни не можуть запрацювати відразу, для цього потрібний час, навчання та роз'яснення для медичних працівників та усіх, хто дотичний до цього процесу. Але, хочу запевнити, що ми зі свого боку готові підтримувати та додатково пояснювати за потреби. Адже, міністерство йде до того, щоб зробити процес отримання лікарняного максимально зручним та прозорим», - заявив Ляшко.

Міністр зазначив, що «пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню за паперовим листком непрацездатності, нести його на роботу, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці уникнуть паперової тяганини з Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування у процесі оформлення своєму працівнику виплат за лікарняний».

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволить лікарям виписувати лікарняні онлайн.