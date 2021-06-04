В Україні достатньо вакцин для щеплення військових – Ляшко

В Україні достатньо вакцин проти коронавірусу для щеплення військовослужбовців.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Вакцинація військовослужбовців, у першу чергу тих, хто боронить кордони нашої країни, а також тих, хто перебуває у повній бойовій готовності, сьогодні є для нас пріоритетом. Вона проводилася з першого етапу (вакцинальної кампанії - ред.). Сьогодні вакцин достатньо, щоб вакцинувати повний склад військовослужбовців", - наголосив Ляшко.

Він оцінив відсоток охоплення військових вакцинацією проти коронавірусу як "достатньо великий". Щеплення військовим проводять як медпрацівники Міністерства оборони, так і медики у пунктах імунізації.

Як повідомлялося, за минулу добу щеплення проти коронавірусу отримало 50 840 українців. Одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані 3 972 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 123 663 особи, повністю імунізовані та отримали обидві дози вакцини 142 062 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).