В українській армії за добу - 10 випадків COVID-19

Станом на ранок 3 червня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 142 особи. За минулу добу виявлено 10 нових випадків коронавірусу серед військових.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 3 червня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 142 особи. За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 2 особи госпіталізовано до закладів охорони здоров'я, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 55 осіб.

У пресслужбі також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 64 217 осіб отримала 1 дозу вакцини. З них 3 539 військових медиків.

Повторно провакциновано 5451 особу. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 2291 особу (перше введення).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 2 червня, зафіксували 2 581 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужали 9 405 осіб, померли - 102.