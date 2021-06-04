СБУ не дала ввезти в Україну хімікати з російського заводу

Служба безпеки України попередила спробу ввезення понад 20 тонн метилового ефіру оцтової кислоти, виробленого на одному з російських підприємств, щодо якого рішенням РНБО застосовані економічні та обмежувальні санкції.

Про це йдеться у повідомленні пресцетру СБУ, передає Укрінформ

Співробітники спецслужби встановили, що хімрозчинник організатори вже переправляли на адресу одного з вітчизняних підприємств у Луганській області. Під час перевірки оперативної інформації та митних документів правоохоронці встановили, що за останній місяць цей товар вже намагалися ввезти в Україну. Він одразу був реекспортований назад до РФ.

Ділки знов спробували ввезти рідину вже нібито від іншого виробника. Замість санкційного російського заводу в документах було вказано московське виробниче підприємство, на яке економічні та інші обмежувальні санкції РНБОУ не поширюються.

Наразі цистерну з метилацетатом вилучено.

Викриття оборудки здійснювалось спільно з Київською митницею Державної митної служби.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня 2021 року про економічні санкції стосовно низки юридичних і фізичних осіб.

Фото: ssu.gov.ua