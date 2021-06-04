СБУ не дала ввезти в Україну хімікати з російського заводу
Про це йдеться у повідомленні пресцетру СБУ, передає Укрінформ
Співробітники спецслужби встановили, що хімрозчинник організатори вже переправляли на адресу одного з вітчизняних підприємств у Луганській області. Під час перевірки оперативної інформації та митних документів правоохоронці встановили, що за останній місяць цей товар вже намагалися ввезти в Україну. Він одразу був реекспортований назад до РФ.
Ділки знов спробували ввезти рідину вже нібито від іншого виробника. Замість санкційного російського заводу в документах було вказано московське виробниче підприємство, на яке економічні та інші обмежувальні санкції РНБОУ не поширюються.
Наразі цистерну з метилацетатом вилучено.
Викриття оборудки здійснювалось спільно з Київською митницею Державної митної служби.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня 2021 року про економічні санкції стосовно низки юридичних і фізичних осіб.
Фото: ssu.gov.ua