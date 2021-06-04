МОЗ визначило, як діагностувати повторний COVID-19

Міністерство охорони здоров'я унормувало визначення повторних випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, відповідний наказ МОЗ №1056 від 30 травня оприлюднений на сайті міністерства.

Згідно з ним, МОЗ визначило повторне захворювання на COVID-19 як "позитивний результат дослідження методом ПЛР або швидкими тестами на визначення антигену SARS-CoV-2 та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА отриманий повторно, але не менше ніж через 60 днів після первинного позитивного результату дослідження, у пацієнта, в разі якщо нові симптоми COVID-19 виникли після періоду повного одужання першого епізоду захворювання".

У документі сказано, що дані про повторне інфікування будуть зазначатись у формі №058/о для передачі до лабораторного центру МОЗ за адміністративно-територіальною належністю. На основі таких даних проводитиметься епідеміологічне розслідування. Також ці дані будуть внесені до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксували 2266 нових випадків захворювання на COVID-19, 8291 особа одужала, померли 95 людей. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 211 683 особи, з них одужали 2 080 382, померли 51 054.

Станом на середину квітня Центр громадського здоров'я мав дані про понад 1,2 тис. повторних випадків захворювання на COVID-19.