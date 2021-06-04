В Україну повернувся капітан, якого п'ять років тримали за ґратами на Шрі-Ланці

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав із поверненням в Одесу капітана судна Avant Garde Генадія Гаврилова, якого 5 років утримували на Шрі-Ланці.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба написав у Твітері.

"Вітаю з поверненням додому українського капітана судна Avant Garde Генадія Гаврилова, якого з 2016 року утримували на Шрі-Ланці за безпідставними звинуваченнями", - наголосив Кулеба.

За словами міністра, українські дипломати були поруч з капітаном і боролися за звільнення.

"Наприкінці травня суд нарешті його виправдав. Нині він вже в Одесі", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, Гаврилов був капітаном судна Avant Garde, яке перебувало в управлінні шріланкійської компанії та забезпечувало безпеку на морі від піратських нападів. У жовтні 2015 року Avant Garde затримали і примусово завели у територіальні води Шрі-Ланки. Влітку 2016 року капітана заарештували за нібито незаконне ввезення зброї.