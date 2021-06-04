Суд арештував затриманого на хабарі в $160 тисяч ексчиновника Чернігівської ОДА

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний заход у вигляді тримання під вартою строком на два місяці колишньому заступнику голови Чернігівської обласної державної адміністрації, якого підозрюють в одержанні 160 тисяч доларів хабаря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"3 червня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Територіального управління ДБР у Києві щодо застосування до підозрюваних у шахрайстві у великих розмірах ексзаступника голови Чернігівської ОДА та його спільника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 30 липня 2021 року. Альтернативним запобіжним заходом слідчий суддя обрав внесення застави у розмірі 4 млн 400 тис. грн кожному", - зазначають у ДБР.

Як повідомлялося, 1 червня слідчі теруправління ДБР у Києві затримали ексзаступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника, який представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський».

Посадовець за 160 тис. дол. обіцяв сприяння у приватизації готельного комплексу.

2 червня його звільнили з посади.