Заступника голови Чернігівської ОДА впіймали на хабарі у 160 тисяч доларів

Правоохоронці затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, який за 160 тис. дол. обіцяв сприяння у приватизації готельного комплексу.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“За даними слідства, заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації, залучивши посередника, намагався отримати 160 тис. доларів від громадянина, який виявив бажання приватизувати готельний комплекс на території Чернігівщини”. - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за цю суму посадовець обіцяв громадянину забезпечити безперешкодне визначення його переможцем торгів з придбання комплексу та подальше підписання відповідних документів для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна.

Правоохоронці затримали посадовця і посередника під час отримання всієї суми грошових коштів.

Наразі триває проведення невідкладних слідчих дій, вирішується питання щодо звернення до суду із клопотаннями про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводу Управління оперативних розробок територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

Фото: gp.gov.ua