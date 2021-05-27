У Києві керівників парків «Конча-Заспа» і «Голосіївський» спіймали на хабарях

У Києві викрито на одержанні хабарів керівників комунальних підприємств «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» та парку «Голосіївський».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

«На одержанні неправомірної вигоди викрито виконувачів обов’язків директорів комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» КО «Київзеленбуд» та Національного природного парку «Голосіївський» (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, керівник КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» вимагав та одержав від підприємця неправомірну вигоду за погодження облаштування мотузкового парку на балансових територіях комунального підприємства. Таку «послугу» посадовець оцінив у 4 тис. доларів.

Своєю чергою, посадовець НПП «Голосіївський» вимагав та одержав від цього ж підприємця ще 54 тис. грн за прискорення укладання договору для здійснення цієї діяльності.

26 травня обох посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України. Керівника КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» - під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тис. доларів, а в.о. директора НПП «Голосіївський» - під час одержання усієї суми хабара.

У Києві на хабарях затримали керівників парків «Конча-Заспа» і «Голосіївський» / Фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня колишньому директору комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Муніципальна охорона» повідомили про підозру за фактом привласнення бюджетних коштів.