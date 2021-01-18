У Києві затримали на хабарі посадовця Держекоінспекції - СБУ

У Києві СБУ затримала на хабарі посадовця Державної екологічної інспекції.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ у Фейсбуці.

"Служба безпеки України викрила на хабарництві завідувача сектору ринкового нагляду - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції Столичного округу", - зазначається у повідомленні.

Встановлено, що еколог вимагав неправомірну вигоду від представника однієї з об’єднаних територіальних громад Київщини за підписання акту з обстеження зелених насаджень, що підлягають вирубці під будівництво міністадіону для громади.

Для уникнення відповідальності кошти зловмисник отримував на картковий рахунок родича.

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Підписав акти еколог лише після того, як упевнився у підтвердженні перерахування грошей.

Правоохоронці затримали зловмисника на паркувальному майданчику одного з торговельно-розважальних центрів у Голосіївському районі столиці після підписання дозвільних документів.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.