У Києві затримали на хабарі посадовця Держекоінспекції - СБУ
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ у Фейсбуці.
"Служба безпеки України викрила на хабарництві завідувача сектору ринкового нагляду - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції Столичного округу", - зазначається у повідомленні.
Встановлено, що еколог вимагав неправомірну вигоду від представника однієї з об’єднаних територіальних громад Київщини за підписання акту з обстеження зелених насаджень, що підлягають вирубці під будівництво міністадіону для громади.
Для уникнення відповідальності кошти зловмисник отримував на картковий рахунок родича.
Підписав акти еколог лише після того, як упевнився у підтвердженні перерахування грошей.
Правоохоронці затримали зловмисника на паркувальному майданчику одного з торговельно-розважальних центрів у Голосіївському районі столиці після підписання дозвільних документів.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.