Керівників Нацагентства з акредитації впіймали на хабарі

Працівники ДБР затримали під час отримання хабаря першого заступника директора Національного агентства з акредитації України та радника директора цього агентства.

Як передає Укрінформ, про це інформує сайт ДБР.

«ДБР під час одержання неправомірної вигоди затримано першого заступника директора та радника директора Національного агентства з акредитації України (ч.3 ст. 368 ККУ)», - йдеться у повідомленні.

ДБР затримало керівників Нацагентства із акредитації України на хабарі / Фото: ДБР

Зокрема, оперативні працівники ДБР встановили, що керівна ланка Національного агентства з акредитації України запровадила корупційний механізм у сфері надання дозвільної документації.

У ході досудового розслідування було задокументовано факт вимагання першим заступником Нацагентства неправомірної вигоди у сумі 2500 доларів від представника комерційної структури у сфері транспортних перевезень.

Для одержання неправомірної вигоди чоловік також залучив у якості посередника радника директора Нацагенства.

Уточнюється, що 15 січня 2021 року цих посадовців було затримано в порядку ст. 208 КПКУ під час видачі дозвільної документації та одержання неправомірної вигоди за неї.

«Сьогодні, 16 січня, обом фігурантам слідчим ТУ ДБР у м. Києві повідомлено про підозру у вчиненні злочину з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 ККУ та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років», - поінформували у відомстві.

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Викриття протиправної діяльності здійснювалось за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Як повідомлялося, слідчі ДБР у Києві затримали керівника структурного підрозділу Казенного підприємства «Кіровгеологія» за одержання 90 тис. грн хабаря.