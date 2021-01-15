Начальника управління комунального транспорту Києва спіймали на хабарі

Начальника управління КП «Київтранспарксервіс» затримали під час одержання хабаря у розмірі 2000 доларів.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.

За інформацією правоохоронців, комунальник вимагав 2000 доларів за виділення паркувальних місць і можливість розміщення на них зарядних станцій для електромобілів.

Як зазначається, посадовця затримали у четвер, 14 січня, відразу після одержання коштів.

Начальнику управління повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Фото: mvs.gov.ua