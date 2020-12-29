До ВАКС передали справу експосадовця з Харкова, затриманого на мільйонному хабарі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу колишнього директора одного з департаментів Харківської ОДА, якого влітку піймали на хабарі в 1,32 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це САП повідомляє у Фейсбуку.

«Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього начальника Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА у підбурюванні до надання неправомірної вигоди в сумі 1,320 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувальний акт за ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15, ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 КК України (закінчений замах на шахрайство; закінчений замах на пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі) направили до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 3 серпня у приміщеннях Харківської ОДА пройшли обшуки. Наступного ранку в облдержадміністрації підтвердили затримання директора Департаменту капітального будівництва Андрія Винниченка, якого призначили на посаду 23 липня.

У НАБУ згодом поінформували, що йдеться про отримання хабаря в розмірі 1,32 млн грн від приватного підприємця за сприяння у підключенні електроустановок компанії до електричних мереж – у розрахунку 2200 грн за кожен кіловат потужності.

4 серпня посадовцю оголосили підозру. 6 серпня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів, а саме 630 600 гривень. 10 серпня стало відомо, що за Винниченка внесено заставу.

21 серпня Винниченка звільнили з посади.