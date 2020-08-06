Посадовцю з Харкова, викритому на мільйонному хабарі, призначили вдвічі меншу заставу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору одного з департаментів Харківської ОДА, викритому на отриманні 1,32 млн гривень хабаря - тримання під вартою з альтернативою внесення застави 630 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"6 серпня 2020 року за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід директору одного з департаментів Харківської обласної державної адміністрації, викритому на отриманні 1,32 млн гривень неправомірної вигоди. Так, суддя частково задовольнив клопотання та застосував до посадовця Харківської ОДА запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів, а саме 630 600 гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, посадовцю Харківської ОДА, затриманому 3 серпня на отриманні 1,32 млн грн хабаря, оголосили 4 серпня про підозру у вчиненні злочинів, передбачених низкою статей Кримінального кодексу.

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За даними слідства, посадовець ОДА вирішив переконати особу, котра діяла від імені товариства з обмеженою відповідальністю, що потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ "Харківобленерго".

Вранці 4 серпня у Харківській ОДА підтвердили затримання директора Департаменту капітального будівництва Андрія Винниченка, якого призначили на посаду 23 липня. До того, з 9 квітня поточного року, він працював начальником управління паливно-енергетичного комплексу.

У НАБУ згодом поінформували, що йдеться про отримання хабаря в розмірі 1,32 млн грн від приватного підприємця за сприяння у підключенні електроустановок компанії до електричних мереж – у розрахунку 2200 грн за підключення кожного кіловату потужності.