Суддя з Броварів отримала шість років в’язниці за хабар

Вищий антикорупційний суд засудив до шести років позбавлення волі суддю Броварського міськрайонного суду Ганну Білик, якій інкримінували отримання тисячі євро хабаря.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалила колегія суддів 3 червня, інформує Transparency International.

«За результатами розгляду ВАКС постановив позбавити волі суддю Білик на строк 6 років з позбавленням права займати посади на строк 3 роки та конфіскацією автомобілю та земельної ділянки у Броварах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у січні 2017 року Державна фіскальна служба виявила, що приватне підприємство без офіційного дозволу здійснює торгівлю паливом. В результаті був складений протокол про адміністративне правопорушення, а 13,5 тонн дизпалива вилучено.

У травні того ж року адмінпротокол потрапив на розгляд до судді Білик. Вона ухвалила постанову, якою закрила провадження щодо працівника приватного підприємства у зв’язку з закінченням строків накладення стягнення. При цьому суддя не вирішила питання щодо вилученого дизпалива.

Представник підприємства звернувся до судді Білик за роз’ясненням, і вона повідомила, що за 1 тисячу євро готова винести потрібне рішення, де буде вказано, що дизельне паливо треба повернути. Суддя також порекомендувала подати змінену заяву про роз’яснення постанови і зазначити у ній, що вилучені 13,5 тонн дизпалива необхідно повернути законному власнику, тобто представнику ТОВ «Інлекс Груп».

Читайте також: Заступника голови Чернігівської ОДА звільнили після затримання на хабарі

14 червня 2017 року суддю Білик затримали в приміщенні Броварського міськрайонного суду, а 1 тис. євро вилучили прямо у кабінеті судді.

Суддя наполягала на своїй невинуватості і заявляла про фальсифікацію вручення хабаря.