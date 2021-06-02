Заступника голови Чернігівської ОДА звільнили після затримання на хабарі
Про це написала у Фейсбуці голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко, повідомляє Укрінформ.
"...Погодження від ОПУ (Офісу Президента - ред.) про звільнення цього заступника надійшло раніше. Отже, сьогодні я підписала розпорядження про звільнення цієї посадової особи", - зазначила Коваленко.
Вона наголосила, що наполягатиме на швидкому і прозорому розслідуванні.
"Вже дала розпорядження максимально сприяти слідству і надавати всі матеріали, необхідні для з‘ясування винуватості або невинуватості підозрюваного", - зауважила очільниця ОДА.
Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, який за 160 тис. дол. обіцяв сприяння у приватизації готельного комплексу.
Посадовця і посередника затримали під час одержання коштів.