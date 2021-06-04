У поліції порахували, скільки злочинів скоїли діти за чотири місяці

В Україні за перші 4 місяці 2021 року діти скоїли 1670 злочинів, а щодо дітей було скоєно 1280 злочинів.

Про це під час міжнародної науково-практичної конференції «Захист дитини від насильства та жорстокого поводження: сучасні виклики», присвяченої Міжнародному дню захисту дітей, поінформував заступник глави НПУ — начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе, передає кореспондент Укрінформу.

“За 4 місяці цього року дітьми було скоєно 1670 злочинів. Майже половина з них — це тяжкі і особливо тяжкі злочини. У більшості ці злочини вчиняють діти від 13 до 18 років. 50 % відсотків цих злочинів — це злочини на кшталт крадіжок, грабежів, розбоїв, і інша частина — це тяжкі тілесні ушкодження, є і приклади вбивств”, - поінформував представник Нацполіції.

За його словами, що стосується злочинів, які вчинені відносно дітей, то наразі в Україні є позитивна динаміка щодо зменшення їх на 50 % за 5 років. Він поінформував, що в Україні цьогоріч щодо дітей було скоєно 1280 злочинів.

З усієї цієї кількості інцидентів, зокрема, 456 дітей потерпіло від тяжких і особливо тяжких злочинів, 56 випадків пов'язані з розбещенням, щодо 61 дитини - зі зґвалтуванням, 42 дитини були втягнуті у злочинну дільність, і 34 дитини були вбиті, поінформував заступник голови НПУ.

“Щодо зникнення дітей, то у цьому році поліція отримала 5560 таких повідомлень і, на щастя, 97 % відсотків дітей, які зникли, поліція знаходить у першу добу. Наразі у нас залишається 9 не розшуканих дітей, щодо яких поліція щодня докладає зусиль, щоб вони знайшлися”, - сказав Цуцкірідзе.

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Він нагадав, що в Україні наразі зафіксовано 154 випадки спроб неповнолітніх вкоротити собі віку, і 56 з них закінчилися загибеллю дітей.

“Ми фіксуємо різкий стрибок саме суїцидальних таких випадків”, - поінформував він.

Окремо він висловив думку, що проблема у дитячій злочинності не у тому, щоб знайти винного, а щоб знайти ті шляхи та механізми, які дозволять не допустити подібних випадків у майбутньому.

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Заступник голови Національної поліції, серед іншого, поінформував про практику застосування “зелених кімнат” (ці кімнати призначені для роботи з дітьми, які постраждали внаслідок злочину чи стали свідками сексуального насильства або експлуатації, інших злочинів, або такими, які підозрюються в скоєнні злочинів, за допомогою спеціальних методик, дружніх до дитини — ред.).

За його словами, цих кімнат в Україні вже нараховується 47.

Як повідомляв Укрінформ, у нашій країні станом на 1 червня з початку цього року на дорогах у ДТП загинуло 39 дітей.