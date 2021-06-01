Цьогоріч зросла кількість дитячих суїцидів - Венедіктова

Кількість суїцидів серед підлітків різко зростає, і це викликає серйозне занепокоєння.

На цьому наголосила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час міжвідомчої наради керівників правоохоронних та інших державних органів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стрімке збільшення спроб суїциду серед підлітків... В Україні цього року лише за 5 місяців маємо 149 суїцидальних випадків. Їх кількість вже перевищила показники і за 2019 рік, і за 2020-й», - сказала вона.

При цьому, за словами Венедіктової, третина самогубств вчинені малолітніми, які не досягли 14 років. А кожен п’ятий - це діти від 11 до 13 років.

«Це неприпустимо, що розслідування таких фактів здебільшого зводиться лише до формального зібрання доказів про відсутність насильницьких дій щодо дітей», - підкреслила генпрокурор.

Вона розповіла, що упродовж 2020 року жодній особі не повідомлялося про підозру за фактом доведення до таких самогубств. Лише в 2019 році одну справу було направлено до суду за фактом доведення до самогубства, скоєного в 2015 році на Харківщині. Але до цього часу судовий розгляд триває, сказала генпрокурор.

Вона вважає, що запобігти тривожній тенденції можна завдяки спільним зусиллям уповноважених державних та правоохоронних органів, представників закладів освіти та батьків. Такі дії мають бути спрямовані на раннє виявлення дітей, котрі знаходяться у зоні ризику, і проведення з ними профілактичної роботи, яка сприятиме уникненню таких тяжких наслідків.

Як зазначила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, питанню своєчасного виявлення суїцидальних намірів дитини, потрапляння нею в ситуацію з булінгом має бути приділена максимальна увага з боку психологів та працівників закладів освіти. Міносвіти, за словами Денісової, має вжити вичерпних заходів для забезпечення доступності психологічної допомоги в закладах освіти, поширення інформації серед дітей про телефони довіри, куди вони можуть звертатися за психологічною допомогою, та проведення психологічної роботи з дітьми, схильними до вчинення булінгу за участю працівників ювенальної поліції.

Також вона наголосила на необхідності укомплектування служб у справах дітей в регіонах і включення в штат посад соціальних фахівців в органах місцевого самоврядування.