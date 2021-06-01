У поліції відсьогодні з’явилися ювенальні слідчі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє голова Нацполіції Ігор Клименко у Фейсбуці.
«Ювенальні слідчі відсьогодні з’явилися в Національній поліції. Вони потрібні для ефективнішого розслідування резонансних злочинів, скоєних дітьми та відносно дітей. Вірю, що нам все вдасться», - заявив Клименко.
Він також зауважив, що за 4 місяці цього року зафіксовано 1 тис. 470 злочинів, вчинених неповнолітніми, та 1 тис. 284 кримінальних правопорушень, скоєних відносно дітей.
«За останні 5 років кількість злочинів, скоєних відносно дітей, зменшилася на 45%. З початку року розшукано 5 тис. 551 дитину, понад 96% зниклих розшукали протягом доби. За даними поліції станом на 31 травня 56 дітей вчинили самогубства, ще 154 - спроби суїцидів. З початку року заблоковано 39 суїцидних груп та встановлено 4 кураторів цих спільнот», - зазначив Клименко.
Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей та Всесвітній день батьків.