У поліції відсьогодні з’явилися ювенальні слідчі

Відсьогодні в Національній поліції України з’явилися ювенальні слідчі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє голова Нацполіції Ігор Клименко у Фейсбуці.

«Ювенальні слідчі відсьогодні з’явилися в Національній поліції. Вони потрібні для ефективнішого розслідування резонансних злочинів, скоєних дітьми та відносно дітей. Вірю, що нам все вдасться», - заявив Клименко.

Він також зауважив, що за 4 місяці цього року зафіксовано 1 тис. 470 злочинів, вчинених неповнолітніми, та 1 тис. 284 кримінальних правопорушень, скоєних відносно дітей.

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«За останні 5 років кількість злочинів, скоєних відносно дітей, зменшилася на 45%. З початку року розшукано 5 тис. 551 дитину, понад 96% зниклих розшукали протягом доби. За даними поліції станом на 31 травня 56 дітей вчинили самогубства, ще 154 - спроби суїцидів. З початку року заблоковано 39 суїцидних груп та встановлено 4 кураторів цих спільнот», - зазначив Клименко.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей та Всесвітній день батьків.