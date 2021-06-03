У правоохоронців немає успіхів у встановленні замовників вбивств відомих журналістів — Венедіктова

У правоохоронців немає успіхів у встановленні замовників убивств журналістів Георгія Гонгадзе, Олеся Бузини та Павла Шеремета.

Як передає Укрінформ, про це зазначила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі програми “Право на владу”.

“У правоохоронців немає успіхів, які б я принесла на знаменах і могла ними пишатися. Я б хотіла розпочати сьогоднішній ефір з вибачень перед сім’ями загиблих (Гонгадзе, Бузини та Шеремета — ред.). Так, події відбувалися набагато раніше, ніж я потрапила до системи, але це немає жодного значення. І прокуратура, яка координує всі правоохоронні органи, несе відповідальність за результат”, - сказала вона, додавши, що не має жодних ілюзій у тому, що "замовники цих вбивств — можновладці”.

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За словами Венедіктової, відносно легко знайти виконавців, але абсолютно інша справа — це замовники вбивств.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

Олеся Бузину вбили у дворі його будинку у Києві 16 квітня 2015 року.

Георгій Гонгадзе – український журналіст, засновник інтернет-видання "Українська правда". Він зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли труп без голови, який, за висновками експертів, міг належати журналісту. У 2009 році в Київській області виявили останки черепа, який нібито належить Гонгадзе.