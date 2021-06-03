З Непалу евакуювали усіх охочих українців - МЗС

Усі громадяни України, які потребували термінового повернення на Батьківщину, вже виїхали із Непалу, наразі в країні перебувають трохи більш як 20 наших співвітчизників.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він поінформував, що за сприяння Посольства України в Індії 26-27 травня 26 громадян України виїхали із Непалу чартерним авіарейсом Qatar Airways та ще 19 – спецрейсом авіакомпанії Turkish Airlines.

«Загалом українські дипломати допомогли 119 українцям повернутися додому після того, як у Непалі припинили регулярне авіасполучення в рамках карантину. Таким чином, усі наші громадяни, які потребували термінового повернення до України, вже виїхали із Непалу», - зазначив Ніколенко.

За його словами, наразі в Непалі перебувають трохи більше як 20 українців, 10 з яких знаходяться у високогірних районах.

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Речник МЗС запевнив, що посольство України в Індії та почесне консульство в Непалі підтримує з ними зв’язок і у разі потреби готові надати необхідне сприяння.

Він також повідомив, що 1 червня в Непалі частково відновилося регулярне міжнародне авіасполучення. Залишити країну можна на регулярних рейсах до Гуанчжоу, Дохи та Стамбула. Згодом очікується відкриття і інших маршрутів.

Як повідомлялося, на території Непалу у зв‘язку із призупиненням урядом до 31 травня міжнародного авіасполучення вимушено залишилися 107 громадян України, здебільшого альпіністи та туристи.