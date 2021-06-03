Рада відхилила законопроєкт Бужанського про запобігання легалізації нацизму

Верховна Рада відхилила законопроєкт 2797 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму», ініційований народним депутатом від фракції «Слуга народу» Максимом Бужанським.

За ухвалення проєкту в першому читанні проголосували 155 народних депутатів при мінімально необхідних 226, передає кореспондент Укрінформу.

Депутатам також забракло голосів для направлення законопроєкту на доопрацювання.

Як ідеться у пояснювальній записці, законопроєкт був розроблений «з метою уникнення реабілітації іміджу організацій та осіб, визнаних винними Нюрнберзьким трибуналом за результатами закінчення Другої Світової Війни».

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Під час обговорення законопроєкту його розкритикували народні депутати від фракцій «Європейська солідарність» і «Голос».

Зокрема, член фракції «Європейська солідарність» Володимир В'ятрович під час виступу з трибуни наголосив, що законопроєкт Бужанського написаний «цілком у руслі російської пропаганди».

Він додав, що в Україні діє закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», який не потребує жодних поправок.