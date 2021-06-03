Законопроєкт про протидію антисемітизму пройшов перше читання
Таке рішення підтримали 252 народних депутати, передає кореспондент Укрінформу.
«Законопроєкт має на меті протидію та запобігання антисемітизму, його проявам в Україні», - йдеться у пояснювальній записці.
Антисемітизм у законопроєкті визначається як "певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них".
Пропонується встановити прояви антисемітизму. Серед них: заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження; заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, в тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди; висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження; публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання.
До проявів антисемітизму також передбачено віднести заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост).
Такими проявами також пропонується вважати виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту; умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму; умисне пошкодження, зруйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму; прояви антисемітизму до осіб не єврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження; заклики до антисемітизму.
У законопроєкті передбачено, що особи, винні у порушенні його вимог, несуть цивільно-правову, кримінальну відповідальність згідно із законом.
Особа матиме право на відшкодування матеріальної шкоди, завданої їй унаслідок антисемітизму, його проявів у порядку, визначеному законодавством України.