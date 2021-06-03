Законопроєкт про протидію антисемітизму пройшов перше читання

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (№ 5109), ініційований народним депутатом із фракції "Слуга народу" Максимом Бужанським.

Таке рішення підтримали 252 народних депутати, передає кореспондент Укрінформу.

«Законопроєкт має на меті протидію та запобігання антисемітизму, його проявам в Україні», - йдеться у пояснювальній записці.

Антисемітизм у законопроєкті визначається як "певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них".

Пропонується встановити прояви антисемітизму. Серед них: заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження; заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, в тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди; висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження; публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання.

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До проявів антисемітизму також передбачено віднести заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост).

Такими проявами також пропонується вважати виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту; умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму; умисне пошкодження, зруйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму; прояви антисемітизму до осіб не єврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження; заклики до антисемітизму.

У законопроєкті передбачено, що особи, винні у порушенні його вимог, несуть цивільно-правову, кримінальну відповідальність згідно із законом.

Особа матиме право на відшкодування матеріальної шкоди, завданої їй унаслідок антисемітизму, його проявів у порядку, визначеному законодавством України.