В Україну відправили тіло альпіністки, яка загинула у горах Анталії

Тіло української альпіністки, яка загинула в горах Анталії, було репатрійоване до України. Яну Кривошею поховають в Одесі 5 червня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецьке видання Sabah, інформацію, отриману в консульстві України в Анталії, та повідомлення брата загиблої.

«Тіло загиблої альпіністки відправлено до України», - повідомляє видання.

Офіційний висновок про причину смерті буде виданий уповноваженими органами Туреччини пізніше.

«Висновок буде лише через декілька місяців. У таких випадках процедурні терміни достатньо тривалі», - пояснив агентству консул України в Анталії Емір Рустамов.

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Як повідомив брат загиблої альпіністки В’ячеслав Кривошея на сторінці у Фейсбуці, створеній ним раніше для пошуку Яни, прощання й поховання відбудуться в Одесі 5 червня.

Як повідомляв Укрінформ, Яна Кривошея прибула до Туреччини 1 травня з Одеси в Анталію через Стамбул. З аеропорту вона приїхала в кемпінг Josito, звідки самостійно вирушила на вершину Geyik Sivrisi, висотою 1 715 м. 10 травня альпіністка не повернулася в Одесу за раніше придбаним квитком. Було офіційно повідомлено про її зникнення. Брат відправився до Туреччини. Рятувальники виявили в горах намет і частково особисті речі українки. До пошукової операції також приєдналися альпіністи, поліція, жандарми, місцеві жителі. Згодом до пошуку залучили 10 фахівців-рятувальників із Анкари. Крім того, на підмогу з Одеси прибули українські альпіністи, всього 11 осіб.

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Тіло знайшли 28 травня в ущелині, яка не проглядалася з дронів та вертольота. Виявити його вдалося після того, як до пошуків було задіяно військовий літак зі спеціальною оптикою. За версією учасників операції з пошуку Яни, після сходження на гору вона збилася з маршруту і зірвалася зі скелі висотою 100-150 метрів.