Загибель української альпіністки в горах Анталії: брат повідомив деталі

Українська альпіністка, тіло якої після тривалих пошуків знайшли в ущелині в горах Анталії, скоріш за все збилася зі шляху після підкорення вершини і зірвалася зі скелі висотою 100-150 метрів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пост брата загиблої В'ячеслава Кривошеї на сторінці «Пошук Яни Кривошеї» в Фейсбуці, яку він створив раніше.

«Поліція знайшла тіло Яни (телефон був при ній), воно було в ущелині, яку не було видно рятувальникам, і дрони не могли туди пролетіти. Вчора військовий літак із хорошою оптикою обстежив певну ділянку гори, і в результаті її помітили і зняли звідти», - повідомив брат Яни Кривошеї.

За версією учасників операції з пошуку Яни після сходження вона збилася з маршруту і вийшла на «помилкове ребро» гори, пізніше вона це зрозуміла і вирішила не повертатися на вершину, а йти в сторону «правильного ребра».

«У цьому моменті вона не оцінила небезпеку спуску, і, скоріш за все, або покотилася на сипучці до урвища, або - підійшла, щоб подивитися дуже близько і впала, і полетівши в прірву на 100 метрів, опинилася в ущелині, яку не видно ні зверху на маршруті, ні дрону, який не може підлетіти досить близько (бо він втрачає управління через ребро, яке закриває ущелину), щоб на зображенні було видно людину», - пише В'ячеслав Кривошея.

Він передбачає, що смерть настала миттєво, тому що стіна, з якої альпіністка зірвалася, приблизно 100-150 м.

Читайте також: У Туреччині знайшли тіло зниклої української альпіністки

Брат загиблої висловив подяку турецьким жандармам і поліції, рятувальним бригадам, асоціації спелеологів Туреччини, добровольцям, консулу України в Анталії, турецьким і українським ЗМІ, всім, хто допомагав і пропонував свою допомогу.

Як повідомляв Укрінформ, Яна Кривошея прибула до Туреччини 1 травня з Одеси в Анталію через Стамбул. З аеропорту вона приїхала в кемпінг Josito. Звідти самостійно вирушила на вершину Geyik Sivrisi, висотою 1 715 м. Як зазначає брат зниклої, в кемпінгу її відмовляли від самостійного сходження на вершину. Вона також не повідомила родичам про точні дати перебування в Туреччині. Мама Яни знала лише про її намір поїхати до Туреччини. 10 травня альпіністка не повернулася в Одесу, не скористалася раніше придбаним квитком. Було офіційно повідомлено про її зникнення. Брат відправився до Туреччини. Рятувальники виявили в горах намет і частково особисті речі українки. До пошукової операції також приєдналися альпіністи, поліція, жандарми, місцеві жителі.

Згодом до пошуку залучили 10 фахівців-рятувальників із Анкари. Крім того, на підмогу з Одеси прибули українські альпіністи, всього 11 осіб.